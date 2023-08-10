شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب وطالبات سودانيون في مصر يشعلون “إيفنت” الجامعات بفاصل من الرقص على أنغام السيرة السودانية ويحصدون المركز الأول متفوقين على كل الجنسيات العربية





حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية أعلى نسبة مشاهدات وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النلين فقد اكتسح طلاب وطالبات سودانيون يدرسون بمصر “إيفنت” الجامعات بتقديمهم للتراث السوداني.

ووفقاً لما أظهر المقطع فقد قدم الطلاب السودانيون فاصل من الرقص على أنغام السيرة السودانية حصدوا به المركز الأول في “الايفنت” متفوقين على كل الجنسيات العربية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين