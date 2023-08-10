شاهد بالصورة والفيديو.. أفراد من الدعم السريع يقيمون حفل زواج داخل إحدى المنازل التي احتلوها بالخرطوم وسط حضور عدد من النساء وساخرون: (السودان محتاج رقية شرعية بي هليكوبتر)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً وتم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أفراد من الدعم السريع وهم يحتفلون داخل إحدى التي تقتحموها بالخرطوم.

ووفقاً لما ذكر المتابعون فقد احتفل “الدعامة” بحفل زواج أحد أقاربهم داخل المنزل بعد أن استعانوا ببعض النساء من معارفهم لإقامة الحفل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر أفراد الدعم السريع وهم يرقصون ويحتفلون وسط سخرية المتابعين, وكتب أحد المعلقين على المقطع: (السودان محتاج رقية شرعية بي هليكوبتر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين