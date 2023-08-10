شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة مروة “كادي”: (ممكن اتزوج تاني ولكن بشرط.. وأصبحت لا أخاف من الطلاق بعد انفصالي من زوجي)





أجابت سيدة الأعمال السودانية الشهيرة مروة, والشهيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي باسم “كادي” على سؤال من إحدى متابعاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد طرحت المتابعة سؤال على سيدة الأعمال التي ظهرت في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسألت المتابعة (ما عندك نية تتزوجي تاني؟) لتجيبها سيدة الأعمال: (ممكن اتزوج إذا وجدت الشخص المناسب والذي يشكل تناغم معي).

كما أكدت وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين أنها ممكن أن تتزوج مرة واثنين وثلاثة وتنفصل في كل مرة حتى تحصل على الشخص الذي يشعرها بالسعادة.

كما ذكرت أنها أصبحت لا تخاف من الطلاق طالما هو حق مشروع, وكشفت عن أنها كانت تخاف في المرة الأولى من الانفصال ولكنها الآن لا يشكل لها الانفصال أي نوع من أنواع الخوف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين