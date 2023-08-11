



الله أكبر عليك يا محمد الفكي يا جنجويدي —-

اليوم أثبت محمد الفكي سليمان بالدليل القاطع أن الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تمثل الجناح السياسي للدعم السريع، بدليل أنه تبنى كل روايات ومطالب الدعم السريع حول الحرب الحالية!!

عندما سئل عن رأيهم في كيفية تكوين الجيش المهني الواحد وكيفية تنفيذ عملية الدمج قال: (الحرب أنتجت واقعاً جديداً)، ورفض أن يفصّل.. ومن الواضح أنه خجل من التصريح بمطالبة الدعم السريع لضباط وجنود الجيش بالانضمام إليه!!

ود الفكي يرفض استنفار الشباب للدفاع عن وطنهم ومساندة جيشهم ويرى فيه جريمةً تستوجب المحاسبة لكنهم لا يرى أي غضاضة في مشاركة مرتزقة أجانب في القتال مع الدعم السريع..

ود الفكي يطالب بلجنة دولية للتحقيق في كيفية بداية الحرب ثم لا ينتظر مخرجات ذلك التحقيق ويتبنى مزاعم الدعم السريع حول هوية الجهة التي أشعلت الحرب..

ود الفكي يريد للحرب أن تتوقف والدعم السريع محتلٌ لمنازل المدنيين وأحيائهم ومستشفياتهم ومراكز خدماتهم ودور عبادتهم!!

ود الفكي يريد للحرب أن تتوقف قبل أن يفرج الدعم السريع عن آلاف المدنيين المعتقلين في سجون سرية وفي ظروف اعتقال بالغة القسوة ولا يجد في نفسه ما يدفعه للمطالبة بفك أسر من رماهم حظهم العاثر في أيدي المتمردين!!

ود الفكي يطالب بتحقيق دولي لتحديد هوية من بدأ الحرب ولا يأتي على ذكر أي تحقيق دولي أو وطني أو أي مساءلة للدعم السريع على انتهاكاته وفظائعه المروعة في الخرطوم، ولا عن جرائم الحرب ومجازر التطهير العرقي التي ارتكبها الدعم السريع في حق أبناء قبيلة المساليت بالجنينة، بل لم يأت على ذكرها مطلقاً!

ود الفكي يريد للدعم السريع أن يبقى في المشهد السياسي والعسكري ولا يرى غضاضةً في اغتصاب المتمردين لحرائر السودان ولا يرى في انتهاك شرفهن جريمةً تستوجب العقاب، ويريد للمغتصبين أن يشكلوا عماد الجيش الوطني الواحد بعد نهاية الحرب!!

إذا لم تستح فاصنع ما شئت!!

مزمل ابو القاسم

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المهم نحن كنا عارفين ان محمد الفكي جنجويدي وبخاف من حميدتي ومقهور وما بقدر يفتح خشمو في مليشيا الدعم السريع حتي لو شاف الأغتصاب قدام عينو بغمض عيونو وبقول لالا ما شفت حاجة !!!!

محمد الفكي جنجويدي وبخاف من حميدتي وما بقدر يفتح خشمه في مليشيا الدعم السريع

زي ما سقطت مرتين يا ود الفكي وإنتهت لجنة التمكين بتاعتك

ح تسقط أنت من أي مكان تفكر في !!!

يلااااااا نبدأ

أنت كمان بتقيف ضد الجيش لصالح الجنجويد !!!

خارج النص —-

لعن الله قروش حميدتي الكسرت الرجال …

تبيان توفيق

