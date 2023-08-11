هذه المعسكرات تدخل الهلع على المحاربين لله ورسوله من الدعامة وأذيالهم من القحاتة





(وأعدِّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تُنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون)

-هذه المعسكرات فوائدها كثيرة منها بذل روح الحماس والجهاد في سبيل الله زودا عن الدين والوطن والعرض.

– نحن ندعم هذه المعسكرات لما رأينا من هلع تدخله على المحاربين لله ورسوله من الدعامة وأذيالهم من القحاتة الذي يقيمون اللطميات بسبب الاستنفار الشعبي.



– لازم كل واحد يحمي نفسه ولا يعول على أن يحميه الجيش أو غيره، لازم تحمي نفسك وعرضك بنفسك.

– كثير من الناس حينما اعتدى عليه الجنجويد بدخول بيته والاعتداء عليه ندم أنه فرط في التدرب على حمل السلاح واستخدامه.

إيهاب إبراهيم الجعلي

