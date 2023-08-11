محمد حامد: هذا الشعب لن تخذله عناية الله وكرمه





أتمنى ان تمتد.بنا الحياة الى ما بعد.هذه الحرب لنكتب عن واقع المعاصرة .الحضور والمشاهدة حول عظمة إنساان هذا البلد . بعيدا عن كل جدال وتباينات . يسطر الان كثير من كرام المواطنين . سفر يخط بالذهب تخصيصا بالخرطوم رغم المحنة . من الإنسانية والتآذر والتوادد .

أمور لا تصدق تجب عندي كل الجوانب السلبية التي ظهرت . وترجح فيها كفة الخير الوسيم على الشر الأبرص .

هذا الشعب لن تخذله عناية الله وكرمه . الحمد لله مليون مليار مرة انني من هذا الشعب . عظماء ..عظماء .عظماء . شعب مدهش

محمد حامد جمعة