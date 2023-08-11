فولكر: البرهان تفاجأ بهجوم الدعم السريع على مسكنه وقتل العديد من حرسه الشخصي





تصريح فولكر بيرتس لمجلة دير شبيغل (الرابط في أول تعليق) – ان”البرهان تفاجأ بهجوم الدعم السريع على مسكنه وقتل العديد من حرسه الشخصي في هجوم على الموقع وأن قوات الدعم السريع كانت أكثر استعدادا وسيطرت على معظم العاصمة الخرطوم في الأيام الأولى للقتال.

وقال المسؤول الأممي إن السبب الذي قاد لتدهور الوضع بين البرهان، وحميدتي، هو كيفية دمج القوات المسلحة والدعم السريع في جسم واحد. هذا الدمج كان سيقلص من قوة حميدتي،

فقوات الدعم السريع مبنية ومهيكلة مثل جيشٍ خاص، أو مليشيا تقودها عائلة دقلو من دارفور، والأمر في النهاية كان يتعلق بالسلطة، فبالنسبة لحميدتي كان احتمال فقدان السيطرة على قواته في مرحلة ما من العملية يمثل تهديداً.

بينما كان واضحاً لقيادة الجيش أن استقلالية قوات الدعم السريع ستقوّض مبدأ الجيش القومي الموحد وقد أدى ذلك بكل تأكيد لوصول الصراع إلى ذروته.”

هل يعني هذا التصريح ان البرهان/الجيش لم يبدأ الحرب؟ كيف يبدأ البرهان حرب وينتظر في بيته بل ويتفاجأ ويتخلع؟

علما ان سردية ان الجيش بدأ الحرب لا تستند علي أي دليل قاطع حتى الان سوي مزاعم الجنجويد وخصوم الجيش. كل ما هناك حتى الان مزاعم من طرفي النزاع.

ننتظر من مروجي نظرية ان الحرب بدأها جيش الكيزان تفسير قول فولكر بيرتس واثبات زعمهم ان الحرب بدأها الجيش فنحن قوم نبحث عن الحقيقة ونتبعها ولو برهنوا ما يزعمون قبلنا قولهم وتبنيناه ولكن المسؤول الأممي أتي بما يشكك في الرواية.

معتصم اقرع

