اردول.. لا زواج رقاصة ولا عشرين مليون دولار ولا حاجة من النوع دا حاصلة





الفترة الفاتت حصلت حملة تشويه وهجوم على الرفيق مبارك أردول ، وكتبت حاجة كدا بناء على إنسياقي خلف أهداف الحملة ، بعدها إتضح لي إنو لا حساب بنكي ولا زواج رقاصة ولا عشرين مليون دولار ولا حاجة من النوع دا حاصلة ..

فاذا كنت بتتأثر بحملات إغتيال الشخصية والدعاية السوداء بدرجة كبيرة فما ممكن تصدق حاجة إيجابية عن شخصية أردول ، واللي بعتقد إنو زول صنديد وكارب وأصيل ونشط سياسيا وعندو ماضي نضالي أكبر من كل الشغالين فيه شتيمة وإتهام وتشويه ، سواء من جداد الجنجويد أو مهاويس قحت ..

بقول الكلام دا لأن الواحد محتاج يبرئ ذمتو من حاجات كتيرة .. فالعفو من كل شخص أخطأت في عضو بغير قصد .. الدنيا ما معروفة ولا معروف الجاي علينا شنو ..

يوسف عمارة أبوسن

