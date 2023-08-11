مكي المغربي: هذه الحرب جائت لحكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها





هذه الحرب جائت لحكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وجائت لاكمال واجبات وفروض لن تكتمل إلا في الحرب ذاتها، ولذلك لن تنقشع الحرب إلا بأداء ما يجب أداؤه فيها.

حذاري بالتفكير والتخطيط وطول الأمل لما تسمونه مرحلة بعد الحرب وكأنكم تفرضون على الله أن يخرجكم منها بعجركم وبجركم لتكونوا من بعدها قوما صالحين .. كما قال إخوة يوسف .. لن يحدث .. قسما بالله مغلظا لن يحدث وطالما رأيتم تأجيل التوبة لما بعد النصر حتى لا يظهر ضعفكم أمام ربكم .. سيؤجل الله لكم النصر ويزيدكم ضعفا على ضعفكم.

وطالما رأيتم أن التوبة والإصلاح اثناء البلاء انكسار ولا تريدون الانكسار للخالق أمام خلقه فانتظروا من الخالق جزاؤه على هذا.

مكي المغربي