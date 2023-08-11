



سألت مذيعة الجزيرة محمد الفكي منقه عن تفسيره لعبارة ان الحرب أفرزت واقعًا جديدًا..

فقال بعد أن بلغ ريقه ليست لدينا رؤية مكتملة الآن سننتظر حتى نجتمع بعد اسبوع ويجتمع حلفاءنا في الإطاري لتكتمل رؤيتنا عن الواقع الجديد بعد الحرب..

إذن أين هو الواقع الجديد وانت لازلت تتحدث بأمنيات وأشواق إتفاقكم الإطاري..

بالله ديل راجين منهم رجاء وهو يتحدث عن وقف الحرب لكن كيف وبأي أليه ليس للرجل رؤية ولا وسيلة..

بالله ديل راجين منهم رجاء وهو يصف المستنفرين من أبناء شعبنا للدفاع عن شرفهم وعرضهم أنهم أرهابيون يتبعون للمؤتمر الوطني..

ديل راجين منهم رجاء والرجل يتبنى رواية الدعم السريع بأن هناك طرف ثالث أشعل الحرب وأن الدعم السريع لم يطلق الرصاصة الأولى..

ديل راجين منهم رجاء والرجل يريد أن يعيد الحياه للدعم السريع قوة مسلحة ونداً للقوات المسلحة..

ديل راجين منهم رجاء وقد عجز الرجل أن يدين الدعم السريع ويشجب اعتداءاته على الشعب السوداني..

غايتو خسارة العمة والجلابية والسديري اللابسهم..

#ام_وضاح