“هيثم مصطفى” عميداً.. تعرف على أكثر اللاعبين السودانيين مشاركات دولية





البرنس عميداً… تعرف على أكثر اللاعبين السودانيين مشاركات دولية :

✍️علي عصام

رشح في كثير من وسائل الإعلام أن عدد من اللاعبين السودانيين تخطوا المائة مباراة دولية (المشاركات مع المنتخب الوطني الأول ) وهذا للأسف غير صحيح .

البرنس هيثم مصطفى كان على بعد مباراة واحدة من دخول نادي المائة في الفيفا وكان يمكن لهيثم المشاركة حتى لو وديا ليدخل قائمة الشرف ويشرف السودان ولكن لغياب التوثيق لم يتم الإنتباه لمثل هذه التفاصيل الصغيرة ولكنها مهمة جداً فليس من السهولة الوصول لهذا الرقم مع المشاركات القليلة للمنتخب الوطني الأول.

قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة دوليا :

1- هيثم مصطفى (99) مباراة دولية أحرز (6) أهداف

2- مهند الطاهر (89) مباراة دولية أحرز (15) هدف

3- بدرالدين قلق (81) مباراة دولية أحرز (9) أهداف / المعز محجوب (81) مباراة دولية لا أهداف

5- ريتشارد جاستن (78) مباراة دولية أحرز (7) أهداف “لعب (😎 مباريات دولية مع منتخب جنوب السودان أحرز فيها هدف واحد”

6- نصرالدين الشغيل (77) مباراة دولية أحرز هدف واحد

7- أمير كمال (63) مباراة دولية أحرز هدفين

8- علاء الدين يوسف (62) مباراة دولية أحرز (5) أهداف

9- هيثم طمبل (61) مباراة دولية أحرز (24) هدف / سيف مساوي (61) مباراة دولية أحرز (4) أهداف

11-رمضان عجب (59) مباراة دولية أحرز (7) أهداف

12-مدثر كاريكا (58) مباراة دولية أحرز (10) أهداف

13-عمر بخيت (57) مباراة دولية أحرز هدف واحد

14-علاء الدين جبريل (55) مباراة هدف واحد /ابوعاقلة عبدالله (55) مباراة دولية أحرز هدفين

15-فارس عبد الله (52) مباراة دولية أحرز هدف واحد

16-محمد أحمد بشة (50) مباراة دولية أحرز (5) أهداف

17-محمد علي سفاري (48) مباراة دولية أحرز هدفين / مجاهد أحمد محمد (48) مباراة دولية أحرز (6) أهداف / حمودة بشير (48) مباراة دولية لا أهداف

20-فيصل العجب (47) مباراة دولية أحرز (18) هدف /أطهر الطاهر (47) مباراة دولية أحرز (😎 أهداف.

#علي_عصام