الشواني: قحت ساقطة أخلاقيا وموقفها جبان وخائن ومتخاذل





قحت تنظر للحرب وكأنها خيار من ضمن خيارات، بينما الحرب فُرضت على البلاد، والمليشيا العنصرية قالت: الرصاص والمدافع طريقنا للسلطة. نحن جيش مثل الجيش السوداني. سنحتل المنازل والمستشفيات ولن نخرج. ماذا سنفعل أمام موقف كهذا؟ بل والاسوأ المليشيا تحمل معها تعبئة عنصرية وحقد على السودانيين وعلى جماعات سودانية أكثر من غيرها؟

قحت ساقطة أخلاقيا وموقفها جبان وخائن ومتخاذل. وإذا أردت أن تفهم السبب فعليك أن تتذكر أنهم قوى سياسية من ناشطين محدودي التفكير نشأوا وتربوا على ثقافة سياسة تكره الوطن وتعشق السيد الغربي ودافع المال الخليجي.

هشام عثمان الشواني