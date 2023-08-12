تعتبر قضية تمرد الدعم السريع أولى قضايا المحاسبة “فرداً فرداً وبالقانون”





ضرورة استخدام ذنب الحرب لمحاكمة كل المدنيين المذنبين (القيادات السياسية، الصحفيين، المستشارين) الذين ظلوا يروجون ويبررون للتمرد، والذين تحولوا الي دور المنقذ لما تبقي من قوات الدعم السريع، وكيفية المحافظة عليها في دعوى الجيش الجديد..

هذه جريمة في حق الوطن، والسيادة الدولة السودانية، وجريمة في حق المواطن وتستر علي الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها التمرد والتي ما زال يرتكبها..

النظام السياسي الجديد ما بعد 15 أبريل لازم ينظف وينضبط ويعي معاني السيادة والوطن والانسان.. ويتحلي بالمسؤولية تجاه مواقفة السياسية والمحاسبة كذلك.. وستعتبر قضية تمرد الدعم السريع أولى قضايا المحاسبة “فرداً فرداً وبالقانون”..

قاسم الظافر