



فيسبوك يحذف صفحتي محمد حمدان دقلو الموثقة بالعلامة الزرقاء، وصفحة قوات الدعم السريع الرسمية (غير موثقة).

– صفحة دقلو يتابعها (850) ألف، وصفحة الدعم السريع (1.2) مليون.

– الحذف يمكن أن يتم طواعية برغبة الأدمن مؤقتاً أو نهائياً، أو بواسطة إدارة الفيسبوك.

بعد حذف فيسبوك لصفحتي الدعم السريع وقائده البرزخي، قال بيان في صفحة (مزعومة)، إن الدعم السريع “يجري التحقيق مع فريق فيسبوك في معالجة الصفحة وعودة الإعلام”.

غض النظر عن ركاكة الفقرة المجتزأة من البيان، تلاقيهو (مارك) سيد الفيس، اتجاوز مرحلة (لقيت المعاملة كيف)، ووصل سؤال: “انت كوز مُستنفر، والّلا طبعك من أصلو حذفان”؟

ملحوظة:

– الصورة التخيلية المرفقة أعلاه، نجرتها بتلفوني. بالله لامن تسرقوها، أحفظو لي حقي المادي، الأدبي عفيتو ليكم😅

وجدي الكردي

