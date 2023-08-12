شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل: (أنا عراب ال 10 بلدي في السودان وأغنيتة كركدي بتخلي البنات يرقصوا لهذا السبب)





عاد الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل لإثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغزل الفحيل خلال المقطع الذي قام ببثه في أغنيته الضجة (كركدي) واعتبرها من أكثر الأغنيات المطلوبة من الجمهور في الحفلات.

كما وصف نفسه بأنه عراب إيقاع العشرة بلدي في السودان, مؤكداً أن من بعد الفنان الراحل سيد خليفة لم يغني فنان بإيقاع العشرة بلدي المشهور في مصر.

وأكد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن هذا النوع من الإيقاع الذي لحنت عليه الأغنية يحبه الجنس اللطيف لأنه إيقاع خفيف وراقص.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين