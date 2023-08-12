شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتبادل الرقص بــ(الرقبة) مع شقيقتها التي تنافسها في الجمال خلال حفل ساهر ويخطفن الأضواء على مواقع التواصل





أشعلت فتاة سودانية وشقيقتها مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورهما في حفل بإحدى صالات الأفراح.

وبحسب فيديو نشرته صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ورصدته محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تتبادل الرقص مع شقيقتها التي تم وصفها بمنافستها في الجمال.

https://www.facebook.com/reel/103726379450385

الحسناوات كما أطلق عليهن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قدمن فاصل من الرقص بــ(الرقبة) وسط تفاعل المعلقين والمتابعين للمقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين