شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تبهر متابعيها بإطلالة جديدة تغني من خلالها (يا غريب عن ديارك مصيرك تعود) والجمهور يشبهها بالممثلة المصرية سمية الخشاب





أبهرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام جمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة خطفت من خلالها الأضواء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نجمة أغاني وأغاني السابقة وهي تردد أغنية (يا غريب عن ديارك مصيرك تعود) رفقة الفنان محمد فيصل الجزار, الذي لم يظهر في “كادر” التصوير.

جمهور المطربة الشابة وبحسب متابعات محرر موقع النيلين تسابق على نشر تعليقات الغزل, وشبه أحد المعلقين الفنانة أفراح عصام بالممثلة والفنانة المصرية سمية الخشاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين