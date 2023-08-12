شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة وبنطلون محذق ومثير المودل السودانية آية أفرو تستقبل “مخرج” مصري ببوكيه ورد داخل إحدى المطارات بالمملكة





أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة آية أفرو ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال المقطع وهي تتجول داخل إحدى المطارات بالمملكة العربية السعودية.

إثارت الجدل التي سببتها المودل المعروفة سببها أزيائها المثيرة التي ظهرت بها, حيث ارتدت آية أفرو لحظة استقبالها لأحد المخرجين المصريين بنطلون محذق ومثير.

ووصف متابعون بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين الأزياء التي ظهرت بها أفرو بالفاضحة والمثيرة وطالبوها بالاحتشام قليلاً لأنها تحمل اسم السودان وهي بالخارج.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين