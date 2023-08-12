شاهد بالصورة.. الفنان السوداني الشهير أحمد الصادق يتسوق داخل سوبر ماركت بالقاهرة دون أن يتعرف عليه أحد وصفحات تابعة للدعم السريع تنشر اللقطة وتسخر منه: (دنيا زايلي ونعيمكي زايل)





نشرت صفحة داعمة لقوات الدعم السريع بالسودان صورة حديثة للفنان السوداني الشاب أحمد الصادق من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصفحة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الصورة وسط سخرية واسعة.

وظهر الفنان الملقب بالإمبراطور خلال الصورة وهو يتسوق داخل سوبر ماركت بالقاهرة, وألمحت الصفحة إلى أن الفنان الشهير في السودان لم يعرفه أحد في مصر وكتب أدمن الصفحة على الصورة ساخراً (دنيا زايلي ونعيمكي زايل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين