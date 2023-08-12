شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبدي غضبها الشديد من فتاة قامت بتسريب مقطع فيديو لها ووصفتها بــ(الهايجة) والسلطانة ترد عليها: (يهيج عليك المصران والضرس)





أبدت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي غضبها الشديد من فتاة قامت بتصويرها دون علمها خلال إحدى حفلاتها وقامت بتسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فعلى الرغم من مرور سنتين على الواقعة إلا أن سلطانة الطرب لم تنسى الواقعة وثقامت بنشرها من جديد.

وكانت هدى عربي قد نشرت قبل عامين المقطع الذي تم تداوله في ذلك الوقت على نطاق واسع وردت على الفيديو وقتها: (شكراً الزولة الوثقت اللحظة دي “لغرض في نفسها”).

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (عرفتك ما من أهل العرس وعرفت الموصيك منو تصوري ولمن قلتي هايجة ايوةً بهيج مع الناس البحبوني وبحتفوا بي والحمد لله الڤيديو وضح انو الهيجة من طرفين..ناس شرق النيل كل الحب ياخي).

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب عادت لمشاركة المقطع مجدداً على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليه: (وفي الذكرى السنوية التانية يهيج عليك المصران والضرس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين