رأي ومقالات
من الذي قال ان الخرطوم ما حقّت زول ؟
من الذي قال ان الخرطوم ما حقّت زول ؟ هل علمت الان ان الخرطوم عندها أهل ..الخرطوم خرج شبابها يحملون السلاح يقاومونكم ..يدافعون عن مدينتهم واهلهم واعراضهم …
خرجوا جميعاً من كل القبايل والاحياء ..تركوا منصات الانتماءات الا لله والوطن ..واتفقوا علي دحر المليشيا وكسرها …اليوم تزف الشجرة احد ابنائها
الشهيد بإذن الله ، ياسر هاشم ( ياسر استانباي)
الذي اصيب في المدرعات وهو احد شباب غاضبون بلا حدود ..
تقبله الله القبول الحسن وجعله بين الشهداء …وربط على قلب اهله…وجعل شهادته باب نصر وعز للبلاد ولاهلها .
سناء حمد
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