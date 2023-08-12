



من الذي قال ان الخرطوم ما حقّت زول ؟ هل علمت الان ان الخرطوم عندها أهل ..الخرطوم خرج شبابها يحملون السلاح يقاومونكم ..يدافعون عن مدينتهم واهلهم واعراضهم …

خرجوا جميعاً من كل القبايل والاحياء ..تركوا منصات الانتماءات الا لله والوطن ..واتفقوا علي دحر المليشيا وكسرها …اليوم تزف الشجرة احد ابنائها



الشهيد بإذن الله ، ياسر هاشم ( ياسر استانباي)

الذي اصيب في المدرعات وهو احد شباب غاضبون بلا حدود ..

تقبله الله القبول الحسن وجعله بين الشهداء …وربط على قلب اهله…وجعل شهادته باب نصر وعز للبلاد ولاهلها .

سناء حمد