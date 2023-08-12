شابة سودانية بحسرة: الواحد لو رجعوا ليهو بس سريره والركن الكان قاعد فيه ماعاوز شي تاني!

تحسّرت شابة سودانية على الوضع الحالي بعد اندلاع الحرب وتشرد الأسر وفقدان الأهل والمنزل والجيران، وقالت الشابة على إحدى المجموعات الإلكترونية في شبكات التواصل الاجتماعي بالسودان: “والله الواحد ندمان على وضعه الكان ما عاجبه وعلى سريره وعلى بيته وعلى كل شي كان عنده فيهو راي!”

وأضافت الشابة في “قروب” مثنى وثلاث ورباع المشهور بالسودان : “هسي الواحد لو رجعوا ليه بس سريره والركن الكان قاعد فيه ماعاوز شي تاني. ربنا ينزع من قلوبنا وجعة الفقدان و وجعة الفراق و وجعة الهجران، ويلهمنا الصبر والثبات، ويهون في نظرنا المصائب “.

ووجد المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين شاركوها نفس المشاعر والأحاسيس، متمنين أن تحسم القوات المسلحة السودانية تمرد الدعم السريع في أقرب وقت، ويعود الناس إلى بيوتهم ويعم الأمن والسلام.