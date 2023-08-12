صفعة مؤلمة تلك التي وجهها فيسبوك إلي مليشيا التمرد وقائدها الغائب





• ضربة موجعة .. وصفعة مؤلمة تلك التي وجهها مارك وفيسبوك إلي مليشيا التمرد وقائدها الغائب ..

• الآلة الإعلامية الضخمة والإمكانيات غير المسبوقة بميزانية مفتوحة .. وآلاف المجندين ورخيصي الذمم والمواقف .. كل هذا لم يحل دون صعق المليشيا ودفنها في تربة وفضاء الإعلام العالمي وسقوطها المريع في ميزان المصداقية ..

• خسارة كارثية ستتدحرج بسببها مليشيا التمرد تمهيداً لسقوطها المجلجل ..

• شكراً عميقاً لشباب السوشيال ميديا الذين أقنعوا عقلاء الصحافة والإعلام في كل العالم بدموية مليشيا الدعم السريع التي أدمنت الكذب وظنّت أنها ستعتقل شمس الحقيقة وأضواء البيان ..

• إلي أين ستذهب ( صاحبات وأخدان ) مليشيا التمرد بعد ضرب واغلاق صفحاتها ونوافذ أكاذيبها بالضبة والمفتاح ؟!

• ربما يفكرون في احتلال صفحات أصدقاء مارك كما فعلوا ببيوت ومنازل المواطنيين السودانيين بعد أن ضرب الجيش السوداني معسكرات المليشيا وأحالها إلي عصفٍ مأكول !!

عبد الماجد عبد الحميد