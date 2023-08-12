توقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى وامطار في البلاد .





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم السبت ان ترتفع درجات الحرارة العظمى ظهر اليوم ارتفاعا طفيفا، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في اغلب انحاء البلاد. كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا، الجزيرة، الخرطوم النيل الأبيض، النيل الازرق. كما يتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة في ولايات،القضارف، سنار، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (44) درجة في بورتسودان وادناها(22) في رشاد. أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (43) درجة، في كريمة، وادناها(20) درجة في مدينتي الجنينة وزالنجي.

وكاله سونا