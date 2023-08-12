راشد عبد الرحيم: قحت والفيس بوك





امس حجبت إدارة الفيسبوك حسابات الدعم السريع الموثقة بالعلامة الزرقاء بسبب أنها حسابات شديدة الخطر ، والخطورة لكونها حسابات تروج للعنف والقتل والعنصرية .

سبق القرار بيوم واحد تصريح القيادي بمركزي الحرية والتغيير محمد الفكي والذي قال فيه

( قوات الدعم السريع سوف تكون ضمن قوات الجيش المهني القادم ، وأن الحديث علي ان الدعم السريع سوف يتم تدميره كاملا هذا الأمر شديد الخطورة ) .

في ذات اليوم أكدت قوات الدعم السريع منهجها الاجرامي بقتل ثلاثة اسري من ابناء المناصير والجزيرة وأردفت فعلها القبيح بقتل حفيد السلطان علي دينار علي محمد إبراهيم علي دينار

أمام منزلهم بأركويت مربع ٤٥ في الخرطوم ، كما تمت سرقة هاتفه ومتعلقاته الشخصية.

هذه هي القوة التي يريدها محمد الفكي لحماية الشعب السوداني ،

محمد الفكي أكد أن جماعة الاطاري تقبع في خانة الخيانة الوطنية وفي اقبح صورها ومكانها من تبربر القتل والعدوان والنهب والسرقة .

قوي الحرية والتغيير ومنذ ثورتهم المزعومة كانوا هم المسيطرون علي ساحة وصفحات الفيس بوك وليس ( الفلول ) ، وهو ذات الفيس الذي وسم حليفهم وحاديهم لمقاعد الحكم بأقبح صفات يمكن أن تطلق علي قوة عسكرية .

الدماء التي اسالتها قوات الدعم السريع والمنازل التي نهبتها والاعراض التي إنتهكتها افعال معلقة في رقاب الحرية والتغيير والتي لا تخجل ولا تستحي وهي تسعي للعودة لحكم السودان والسيطرة عليه ممتطية ظهر هذه القوة القاتلة المجرمة الغاشمة .

لن تقف قحت بعد اليوم في مواجهة الفلول والاسلاميين كما تزعم بل ستقف في مواجهة الشعب السوداني كله ملطخة اليدين سوداء الوجه قبيحة الأفعال وبائسة الخيارات .

راشد عبد الرحيم