شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تهاجم صاحب شركة قام بوضع صورها شعار لولاعات السجائر..تصف الأمر بالحب القاتل وتطالبه بحل القضية مع مدير أعمالها أو والدتها





ظهرت المودل ونجمة السوشيال ميديا والراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو بشكل مفاجئ عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت نجمة السوشيال ميديا أن ظهورها المفاجئ سببه تبليغها من والدتها وبعض أصدقائها بأمر غاية في الغرابة.

حيث ذكرت أنها تفاجأت بوجود صورها على “ولاعات” السجائر دون علمها, وهاجمت صاحب شركة الولاعات بسبب وضع صورتها كشخصية عامة دون إبلاغها.

وطالبت أفرو بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين متابعيها بمساعدتها على مستشار قانوني يساعدها في اللجوء إلى القضاء, كما نصحت صاحب الشركة بحل الموضوع بشكل بسيط عبر التواصل مع مدير أعمالها أو مديرة أعمالها والدتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين