شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون ومصريون من الجنسين يتجمعون داخل كافيه ويغنون ويرقصون على أنغام الأغاني السودانية بصوت فتيات المترو





حصد مقطع فيديو متداول أعلى نسبة مشاهدات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب وفتيات من الجنسية السودانية والمصرية وهم يتجمعون داخل “كافيه” بالقاهرة.

وتفاعل الشباب خلال الجلسة الحاشدة مع أنغام الأغنيات السودانية بصوت المطربات الصاعدات والملقبات بفتيات المترو اللاتي تغنين بأجمل الأغاني السودانية مثل (شارع النيل) و (سمسم القضارف) و (ليه يا حب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين