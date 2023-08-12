شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تبعث برسالة مؤثرة وتحذر زملائها الفنانين: (الناس البنغني ليهم في الأعراس ديل لو ما وقفنا معاهم تاني ما بقيفوا معانا)





قامت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” ببث لايف مباشر على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن “اللايف” الذي تابعه آلاف المتابعين بعثت من خلاله الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني رسالة مؤثرة لزملائها المطربين.

https://www.facebook.com/reel/122963954179144

حيث طالبت القلعة كل المطربين بضرورة الوقوف مع الوطن والمواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها السودان حتى يعود الوطن كما كان.

وحذرت سيدة الغناء السوداني زملائها المطربين وأكدت لهم في حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين: (الناس البنغني ليهم في الأعراس ديل لو ما وقفنا معاهم تاني ما بقيفوا معانا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين