شاهد بالصورة.. وزيرة “القراية” السودانية الحسناء تدعم الجيش السوداني بارتدائها “الكاكي” ورفع التحية العسكرية





قامت الإعلامية السودانية المعروفة تغريد الخواض بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الإعلامية الملقبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم “وزيرة القراية” وهي ترتدي الزي العسكري “الكاكي” وترفع يده ملوحة بالتحية العسكرية.

وفسر جمهور مواقع التواصل ومتابعي تغريد الخواض الأمر بأنه دعم من الإعلامية للجيش السوداني في معركته ضد الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين