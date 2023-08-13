شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة كشفت مفاتنها.. الراقصة السودانية آية تقوم بــ(فك العرش) وتقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام الموسيقى الأثيوبية





واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو تخصصها في إثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال مقطع فيديو متداول حديثاً وهي تقدم فاصل من الرقص المثير بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة والتي كشفت من خلالها عن مفاتنها.

ووفقاً لتعليقات جمهور مواقع التواصل فقد قامت الراقصة بــ(فك العرش) وهو مصطلح متداول على مواقع التواصل بمعنى المبالغة في فعل الأشياء المثيرة للجدل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين