منوعاتمدارات

شاهد بالفيديو والصور.. إطلالة رائعة للإعلامية “سالي عثمان” على أنغام ” لمحته وارتعش قلبي وضاعت منّي أنفاسي” وتعليقات صادمة

2023/08/13
saliosman nln
الإعلامية سالي عثمان

في أحدث ظهور للإعلامية “سالي عثمان” نشرت مقطع فيديو صغير على صفحاتها بالمنصات الرقمية، تظهر فيه بإطلالة جديدة، مع ابتسامتها المميزة.

ورافق ظهور الإطلالة خلفية موسيقية رائعة للفنان “عبدالمجيد عبدالله”، وأغنيته “لمحته”، وفيها يقول:

لمحته وارتعش قلبي وضاعت منّي أنفاسي
‎عيوني ما هي عيوني عَمَتها قوة إحساسي

وللإعلامية سالي عثمان من قناة “الشرق للأخبار” جمهور يتفاعل مع ظهورها الراقي باستمرار، ويعلق على منشوراتها الإخبارية والمجتمعية، وقد وجد هذا المنشور حظه من التعليقات المتباينة، حيث قال أحد المتابعين على “فيسبوك”: “إعلامية مميزة .. بس مرات بتنقل أخبار النشطاء الوهميين، نصيحة خلي مصدرك بعيد عن الإشاعات”.

وقال متابع آخر: “ساليتنا الجميلة .. جميله ياخ الواحد يشوفك ويشوف حبيبتو بيعرف قدر ايه انو هو جبار خواطر”.

365312730 1415998786014200 2533178157673094709 n.jpg? nc cat=108&cb=99be929b 3346023f&ccb=1 7& nc sid=dd63ad& nc ohc=u7b5HMVuTo8AX ld7mR& nc oc=AQlJLdrlnCtw9cv0TXUqiI3DNm1mLuqZOjriLPBd1fRdPx8jqkGbEW6GLi9goqLmn9U& nc ht=scontent.fcai19 4

شاهد إطلالة “سالي عثمان” على انستقرام وتفاعل الجمهور من هنا:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sali Osman (@sali.osman.94)

وعلى فيسبوك من هنا “سالي عثمان”

رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/13