شاهد بالفيديو والصور.. إطلالة رائعة للإعلامية “سالي عثمان” على أنغام ” لمحته وارتعش قلبي وضاعت منّي أنفاسي” وتعليقات صادمة





في أحدث ظهور للإعلامية “سالي عثمان” نشرت مقطع فيديو صغير على صفحاتها بالمنصات الرقمية، تظهر فيه بإطلالة جديدة، مع ابتسامتها المميزة.

ورافق ظهور الإطلالة خلفية موسيقية رائعة للفنان “عبدالمجيد عبدالله”، وأغنيته “لمحته”، وفيها يقول:

لمحته وارتعش قلبي وضاعت منّي أنفاسي

‎عيوني ما هي عيوني عَمَتها قوة إحساسي

وللإعلامية سالي عثمان من قناة “الشرق للأخبار” جمهور يتفاعل مع ظهورها الراقي باستمرار، ويعلق على منشوراتها الإخبارية والمجتمعية، وقد وجد هذا المنشور حظه من التعليقات المتباينة، حيث قال أحد المتابعين على “فيسبوك”: “إعلامية مميزة .. بس مرات بتنقل أخبار النشطاء الوهميين، نصيحة خلي مصدرك بعيد عن الإشاعات”.

وقال متابع آخر: “ساليتنا الجميلة .. جميله ياخ الواحد يشوفك ويشوف حبيبتو بيعرف قدر ايه انو هو جبار خواطر”.

شاهد إطلالة “سالي عثمان” على انستقرام وتفاعل الجمهور من هنا:

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وعلى فيسبوك من هنا “سالي عثمان”

رصد وتحرير – “النيلين”