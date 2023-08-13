عيساوي: محلية الكاملين





فشلت خطة دقلوقحت (أ) المتمثلة في الاستيلاء على السلطة. لذا بدأت في تنفيذ الخطة (ب) ذات الشقين: خراب ودمار العاصمة. وتوسيع دائرة الحرب في مناطق أخرى من السودان. وبعد تحقيق الشق الأول. ها هي دقلوقحت تسعى جاهدة لإكمال باقي الخطة. حيث استباحت دارفور بشكل عام وخاصة الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا. وكذلك لم تسلم كردفان كجزء من دولة (٥٦) المغضوب عليها جنجويدا من الحرب. حيث نالت الأبيض وبارا وأم روابة نصيبها من همجية عربان غرب إفريقيا. ويظل كل الذي تم تنفيذه من فظائع غير كاف لإطفاء نار حقد دقلوقحت من الجلابة. ها هو موقع الزرقاء الإخباري نقلا عن الجنرال إبراهيم الحوري قوله: (صلاح مناع يهدد بوصول الحرب إلى مدني). وصدقا لكلامه لقد استباحت المرتزقة مدينة النوبة بمحلية الكاملين قبل يومين. وبالأمس نالت مدينة مسيد ود عيسى نصيبها من الاستباحة أيضا. عليه نطالب الدولة أن تضع حدا لهؤلاء الأوباش المنتشرين في محلية الكاملين فورا. بعد أن ضاقت عليهم أرض العاصمة بما رحبت. وخلاصة الأمر رسالتنا لأهلنا في محلية الكاملين أن يتحدوا لمواجهة الطابور الخامس قبل المرتزقة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٣/٨/١٣