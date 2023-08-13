وزير العدل الحالي لجمهورية السودان أبرز أنصار ومؤيدي الغائب حميدتي وأحد رجاله المخلصين!!





• وزير العدل الحالي لجمهورية السودان التي تخوض حرباً ضد مليشيا التمرد ، هذا الوزير أبرز أنصار ومؤيدي الغائب حميدتي وأحد رجاله المخلصين!!

• وزير العدل الحالي من دائرة ضيقة تعلم أدق أسرار أوراق وتسجيلات الأراضي والعقارات الخاصة بالدعم السريع وقادته داخل وخارج السودان !!

• وزير العدل الذي لايزال يشغل منصبه حتي اللحظة يقول وبالصوت العالي إن الحرب الحالية سببها المباشر أخطاء الجيش السوداني وليس تجاوزات الدعم السريع !!

• وزير العدل الحال ظل حريصاً علي تشكيل تحالف داعم لمليشيا التمرد !!

• وزير العدل الحالي هو الوزير الوحيد الذي غادر الخرطوم ثم عاد ( بالمواصلات )إلي منزله جنوب الخرطوم وهو يرتدي جلابية وطاقية وفي يده ( مسبحة) !!

• منزل وزير العدل الحال لايزال آمناً ومحروساً بعناية !!

• من الأسئلة الموضوعية التي يطرحها المخلصون من أبناء السودان : لماذا يحتفظ أمثال هذا الوزير بمناصبهم وهم معروفون بولائهم المطلق للتمرد بينما يخوض الجيش السوداني حرباً ضد ذات مليشيا التمرد؟! ..حرب ستحدد نتيجتها النهائية مستقبل السودان كله ؟!

• من يحمي هؤلاء الخونة داخل الصندوق القتالي ؟!

عبد الماجد عبد الحميد