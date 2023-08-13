الدعم السريع يلغي فكرة لجنة ضبط المتفلتين لأن جميع جنود المليشيا هم من اللصوص والقتلة





الدعم السريع يلغي فكرة لجنة ضبط المتفلتين والمحاكمات الميدانية والمعنية بإرجاع المنهوبات ووقف أعمال النهب، وذلك لعدم واقعيتها كون جميع جنود المليشيا هم من اللصوص والقتلة؛

ولذلك تم استبدالها ب “المنظمة السودانية للإغاثة” والتي تهدف إلى تقديم المليشيا بوجه جديد. ولكنها أيضاً تواجه مشكلة صغيرة؛ هل يتم إرجاع الناس إلى بيوتهم التي تحتلها المليشيا وتوزيع المساعدات لهم؟ أم يتم توزيعها للكدايس التي تشارك المليشيات السكن في منازل المواطنين؟

حليم عباس

