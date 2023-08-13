يجب قفل المجال أمام وجود الدعم السريع في مستقبل السودان والقوى المتحالفة معه





من الواضح أن مليشيا الدعم السريع والجناح السياسي المتحالف معها والمتمثل في قحت-المركزي جذريون في مواقفهم؛ يتكلمون عن تفكيك الجيش وإعادة تكوين جيش جديد يضم الدعم السريع والقوات المسلحة. ويتكلمون عن سلطة سياسية جديدة.

هم ليسوا أغبياء ليتكلموا عن شيء غير قابل للتحقيق بمعطيات القوة الواقعية على الأرض؛ فلكي يتحقق ذلك لابد من إلحاق الهزيمة بالجيش وبالشعب السوداني. فهم يدركون ذلك جيداً وسيعملون على تحقيقه. بمعنى أن الوقوف مع المليشيا وتبني أجندتها ليس مجرد موقف سياسي يردده قادة قحت، بل هو موقف عسكري حربي أيضاً، لأن تحقيقه يتطلب كسر إرادة الجيش وإرادة الشعب السوداني. وهم يعلمون على ذلك.

هؤلاء الناس لا يمثلون مجرد غطاء سياسي عرضي، هم جزء عضوي في صميم مشروع تفكيك الجيش السوداني بالحرب وشركاء أساسيون في هذه الحرب ويعلمون مسبقاً أن تحقيق أهدافهم يتطلب الانتصار في الحرب على الجيش وعلى الشعب الذي يساند الجيش.

ولذلك، يجب أن نكون جذريين تجاه هذا الحلف. لا مجال لأي منطقة وسطى معهم. إما أن ينتصروا هم أو نحن. والمنتصر يملي شروطه. يجب قفل المجال ليس أمام وجود الدعم السريع في مستقبل السودان وإنما الدعم السريع والقوى المتحالفة معه.

وإذا كانوا يستطيعون فرض نفسهم بالحرب فليفعلوا وهينئاً لهم حينها. ولكن لا ينبغي منحهم أي مجال بعد انتصار الجيش. لا يمكن أن نقبل لهم أن يحاربوا بخيارين خيار الانتصار وخيار الهزيمة والتسوية باسم التوافق الوطني. من يُهزم في الحرب يجب أن يخسر كل شيء.

حليم عباس