



جهر شلة عنتبي بالدعوة دا من كم طرف ما ساي.

شكلو الدعم السريع عسكريا وضعه ما تمام والزول دا قال ليهم كفاية حياد بعد دا. لاحظ شلة عنتبي دي صعب جدا تقيف في مكان واضح سياسيا أمريكا ما واقفه فيو إلا لو مجبورة فعلا من خلال تورطها في مشروع حميدتي والإمارات دا: الموقف دا لا طبيعي لا وطني لا انتهازي ولا سلطوي: دا موقف ورطة. يعني ما ممكن الفيسبوك والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تمشي في الخط دا مع الدعم السريع وأنت لسع ما قادر تنط منو بي ربع كلمة بل عديل بتحقق ليو في هدفه السياسي بي وجوده في جيش موحد مع الجيش بي هيئة قيادة مشتركة بعد فشل انقلابه.

طبعا القحاتة ليسو سواء. أول درجاتهم شلة عنتبي بعداك باقي ناس قحت المركزي ثم عضوية أحزابهم وبعداك بجوا الجريوات والناس التعريف السياسة عندهم واقف في محطة معارضة الكيزان. لكن الحل والربط عند شلة عنتبي النجحت في تركيز قوة التحالف دا كلو في يدها. وعاجلا ولا آجلا باقي الدرجات حتبدا تكتشف مدى تورطهم ومش سواقة الثورة وجماهيرها بالخلا لكن حتى سواقة أحزابهم وقيادات في المركزي بالخلا. كلو بجي والأيام كفيلة!

عمرو صالح يس

