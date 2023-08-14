قوات الدعم السريع تهدم وتحرق منزل الفنان ابراهيم عوض





قوات الدعم السريع تهدم وتحرق منزل الفنان الذري ابراهيم عوض باربعة دانات ….وفاة إبنة مدبرة_المنزل (مارين ) العمر ١٣ عام ….نسال الله لها الرحمه …. تم دفنها جوار الكنيسة ومقابر البكري ..

لاحول الله هؤلاء الاوغاد لايعرفون قيمة الثروات الوطنية ولو كانوا يعلمون من هو ابراهيم عوض لما تجراوا على هذه الفعلة النكراء ، هذا دليل اضافى على انهم ليسوا من هذا الشعب لايعرفون رموزه ولاغنائه ولا الجينات المشكلة لهويته الوطنية ، ربنا يعوض الاسرة .. انهم اقل من ان يهدموا امبراطورية ابراهيم عوض التى شيدها فى وجدان السودانيين، هم ومن شايعهم لايعلمون شيئا عن (تذكار عزيز) ولا(المصير) لم يستمعوا ا(غاية الامال وعزيز دنياي) ، ولا(بيتنا نور) هؤلاء لايعرفون السودان قاتلهم الله…

Hashim Ibrahim Awad الحبيب

والاسرة ربنا يعوضكم العوض الجميل ويخلف عليكم بالاخير والابرك..

ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

محمد عبدالقادر

