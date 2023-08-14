



في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الإدارة الأهلية لقبيلة المساليت ذكروا أشياء غريبة ، منها :

* أنَّ المُدّة التي جلسها حميتي في غرب دارفور باسم المصالحات القبلية لم تكن لأجل الغرض المُعلن ، وإنما كانت ترتيب لقتل المساليت ، فقد وزع فيها السلاح على القبائل العربية في السيارات التي كانت تدخل بغرض توزيع المواد الغذائية للمنكوبين .

* طلب منهم مباشرة الوقوف معه ، فرفضوا ، فقال لهم بالحرف الواحد : ح تشوفو .

* أُدخلت أموال طائلة لزعماء الإدارة الأهلية لجلب عشرات الآلاف من أفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وتشاد ، وقد كان .

* صدرت أوامر من عبدالرحيم بإبادة شعب المساليت ، حتى إن الدعم السريع وزّع نشرات فيها : لو آويت أحد من المساليت فمصيرك الموت .

* الهجوم على أكبر الأسواق في السودان بعد الخرطوم سوق الجنينة ونهبه بالكامل.

* فرقة الجيش لم تتحرك إزاء كل الجرائم ، ولم تُبارح أمكانها .

* جثة الوالي خميس أبّكر ومعه المئات لم تُدفن بعد ، ولا يُعرف لها حال .

* قذفوا معسكرات اللجوء بعشرات الدانات مما سبب قتل فظيع في الأطفال والنساء والشيوخ .

* المدينة أُخليت من كل سكانها المساليت ومعهم بعض قبائل الزرقة الذين استبسلوا مع المساليت في الدفاع عن أهلهم ، ولكن دون جدوى للقوة الكبيرة ذات السلاح الفتاك التي هجمت على الجنينة .

هذه أبرز النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس ؛ فهل بقي أحد بعد ذلك يُؤيّد هذه الزمرة المجرمة ؟!

أم نسأل الله أن يمتحنهم بالدعم السريع ؟! لأن البعض لا ينتهي عشقه لهؤلاء المجرمين حتى يرى منهم العذاب الأليم .

ولا زِلتُ أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه .

ابو عاصم عثمان مصطفى ناود