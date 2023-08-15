دكتور عنتر: هناك من يعمل لإعادة اسوأ كابوس مر على تاريخ السودان منذ الاستقلال





نقول للأخوة في أحزاب قحت أن اي سوداني مع شعار (لا للحرب) ولكن الغاية بعيدة من غاياتكم. ما يجهله أحزاب قحت أن الشعب السوداني غالبيتهم يختلفون معهم في الهدف والمغزى والغاية من هذا الشعار (لا للحرب) فهم يقولون (لا للحرب) ليكون هنالك جيش واحد هو حامي البلاد، وليكون الامن والامان هو السائد، وليعودوا إلى ديارهم وليحافظوا على بلادهم من الخراب والدمار،

يقولون لا لإيقاف الحرب إذا كان الهدف منه إعادة الجنجويد مرة أخرى في الجيش والمشهد السياسي كما كان في السابق، ليعيدوا لنا مرة أخرى اسوأ كابوس مر على تاريخ السودان منذ الاستقلال من قتل وترويع ونهب وسرقة وتدمير المرافق والاغتصابات، من ميليشيات وتمرير اجندة ومواثيق جاهزة ليفرضوا على الشعب دون مشاورتهم،

ويريدون تنفيذ شعار (لا للحرب) بإنهاء هذا الكابوس تماما. وهم في الجانب الآخر يعتقدون وهما أنهم يعبرون عن الشعب، وهدفهم فقط هدف سياسي، واعتقادهم الموهوم أن أنهاء الجنجويد يعني عودة النظام البائد وبالتالي خروجهم من المشهد السياسي، ولكنهم لو اختاروا الجيش ووقفوا معهم بصدق لنالوا ما يريدون ولكنه السير بعين مغمضة في الاتجاه الخاطئ لنعرات حزبية.



في الفيديو وفي هذه القاعة بذلوا كل جهدهم وبإمكانيات كبيرة في توصيل رسالتهم وجاءهم الرد مزلزلا من الحاضرين وبصوت واحد جيش واحد شعب واحد. (وخلوا خشمهم ملح ملح). فالشعب قلبا وغالبا مع الجيش وهو من يتخذ قرار إيقاف الحرب أو استمراره. ولكن لمصلحة الوطن فقط وليس لأهداف خاصة ومطامع شخصية وحزبية

د. عنتر حسن