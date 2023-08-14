عائشة الماجدي: إقالة والي الجزيرة وإستبداله بوالي عسكري مهمة





إقالة والي الجزيرة مطلب شعبي لأهل الجزيرة

هذا الوالي ( النائم ) وجوده مُضر وثغرة كبيرة ..

إستخبارات الجيش عاملة طرشة من ما يحدث في الجزيرة .

قيادة المنطقة العسكرية بقيادة اللواء عاملها فيها طرشه وما شايفة ومنتظرة الجنجويد يستبيحوا الجزيرة ويحصل إحتكاك بين المواطنيين والجنجويد حتي تبدأ مرحلة اللوم والتباكي ..

الطابور الخامس من المواطنيين أخجلوا وأستحوا علي دمكم

المال زايل وكلو بروح لكن بتبقي سمعة وضكرنة الرجال …

أهلنا في كنابي الجزيرة أهل الجزيرة أهلكم وبينكم وبينهم ملح وملاح العمل علي خيانتهم وإحتواء الجنجويد وسطكم في الكمائن وتخزين أسلحتهم وإستقبالهم بينكم أمر غير مقبول وخيانة عُظمي ..

هؤلاء الجنجويد يأهل الكنابي لا تستأمنوهم سوف يفعلوا بكم ما فعلوه في الجنينة …

إقالة والي الجزيرة وإستبداله بوالي عسكري مهمة مرحلة !

قائد قيادة المنطقة العسكرية بمدني السيد اللواء إذا متواطئ مع الجنجويد فليرحل قبل أن تطرده أهالي الجزيرة !

إستخبارات الجيش شغلكم نيي و قاعدين ساي وكل المياه تجري تحت أقدامكم وإنتوا بتتفرجوا !

عائشة الماجدي