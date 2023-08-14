احذر تحديث واتساب الجديد.. قد يكون مفيداً ولكن!





لاشك أن واتساب أصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية. فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية قام بعدد من التغييرات لتحسين تجربة المستخدم.

كان آخرها ميزة “مشاركة الشاشة” الجديدة التي تتيح لجهات اتصال واتساب الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.

عرض مباشر من الشاشة

إلا أن عليك الحذر.

إذ تهدف “مشاركة الشاشة” إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي شرح المزيد عن التحديث الجديد، قالت شركة ميتا في بيان صحافي إنه سواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو مجرد مساعدة الأجداد بالدعم الفني – تتيح لك الميزة الجديدة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة.

إخفاء ما لا تريد أن يراه الآخرون

وبمجرد طرحه في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون “أيقونة مشاركة” في التطبيق وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.

لكن على الرغم من أن ذلك يبدو مفيداً، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك!

يشار إلى أن العديد من التطبيقات مثل Google Meet وMicrosoft Meet وZoom وFaceTime من أبل تقدم هذه الميزة الأساسية بالفعل، حيث تستخدمها بمؤتمرات الفيديو التقليدية.

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