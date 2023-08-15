معتصم أقرع: التبرير المخل بلا حياء





كون ان تدخل قوى أجنبية في حربنا امرا متوقعا لا يجعل هذا التدخل مقبولاً لأي انسان وطني.

وظيفتك كقائد سياسي أو صانع رأي عام هي إدانة التدخل الأجنبي الخبيث في حربنا ومطالبة الجهات التي تصب الزيت في نار الحرب التي تدعي أنك ترفضها بان تتوقف فورا .

الاكتفاء بالقول ان التدخل متوقع يعني أنك تبرر لهذا التدخل وتجعله يبدو طبيعياً وحميداً.

كما أن حقيقة ان الحرب اندلعت لا يعني انه لا بأس من أن تفعل الأطراف المتحاربة ما يحلو لها.

الأخلاقيات البسيطة تدين الانتهاكات الغليظة كما ان القانون الدولي الإنساني يحظر أفعالًا معينة في سياق الحرب بعد اندلاعها.

عندما تقول إن المشكلة هي الحرب وتصرح أو تلمح بان الاغتصاب والنهب التالي أشياء متوقعة، في هذه الحالة أنت فقط تبرر الاغتصاب والنهب وتجعل الأمر يبدو طبيعياً في حين ان تلك جرائم حرب يحرمها القانون الدولي الإنساني حتى بعد بدء الحرب.

القانون الدولي لا تتوقف نصوصه عند باب بداية الحرب.

يصيبني غثيان.

معتصم أقرع