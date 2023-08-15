مراد بلة: طوبى للدعامي الذي رفض التمرد وذهب وجلس في بيت إمه





طوبى للدعامي الذي رفض التمرد وذهب وجلس في بيت إمه

*الدعامي هو شخص يتبع لقوات الدعم السريع..

*كلمة دعامي نسبة الى الفعل الثلاثي (المتعد) دعم ومضارعها يدعم .. دعم يدعم دعماً فهو داعم والمفعول به مدعوم..

ويتحول الدعامي (دعم) من فعل (متعد) إلى (معتد)

معتدٍ أثيم..

*والدعامي فيما مضى كان (يسر العين) وشخصاً مرغوب فيه..أو بالأحرى مرغوب فيه.. جيبه.. وذلك لأنه راتبه كبير بالتالي جيبه ملئ بالأموال و منتفخ بالدنانير ..ويتعاظم ذلك إذا ما كان هذا الدعامي قادماً من اليمن فتجده (محنفل جداً).. بجانب سلطات بلا حدود.. فهو يقوم بمهام جندي الجيش و يتغول على مهام رجل الشرطة وحتى جهاز المخابرات العامة…

ما حدا (بقونات) الزمن الحالي يتغنين به… فلا (خوة) ولا مبادئ لهن سوى المال..

ووسط (نقطة الدعامي) غابت

أنشودة

الحارس مالنا ودمنا ..جيشنا يا جيش الهنا

*هذه المكاسب والمميزات التفضيلية التي كان يتمتع بها الدعامي مالبث أن إصطدمت بطموح قائدها حميدتي..الذي إنتفخ …

كالهر يحكي إنتفاخاً صولة الأسد..

*شيطان الإنتفاخة(ياسرعرمان) هذا.. وسوس له بأن مقعد الرجل الثاني في الدولة ما عاد يناسبه..وزين له بأن الأمر ليست فيه كثير عناء أو صعوبة فما هي إلا بضع سيارات من نوع (البيك أب) تقوم بمهاجمة مقر إقامة الرئيس البرهان فتقتله أو تعتقله وكذا كباشي والعطا.. وحسب تصور شيطان الإطاري سينهار الجيش وسيعلن إنحيازه لحركة حميدتي خاصة وإن منهم من ضعف أمام المال كما في حالة مروي..ولا نفصح عنها الآن..

*فكرة ساذجة إلا أنهم شرعوا في تنفيذها.. فالبدوي القح و الجاهل يغامر ولا ينظر إلى العواقب..

فجعل الله عز وجل تدميرهم في تدبيرهم..

*وبدلاً من أن ينهار الجيش إنهارت أحلام حميرتي وأخوه المتهور فقد إصطدم المشروع الحميرتي العرماني الأماراتي بصمود وبسالة وقوة وعزيمة وشجاعة الجندي السوداني الذي قدما درساً في البطولة للعالم من خلال دحر الغزاة..

*وقسماً بالله

من كل حنجرةٍ

أبية

ومن كل فتحة

بندقية

ومن كل رشاش وفم

ومن عرق فيه

دم

لو أن الذي حدث من غدر كان حدث في دولة الأمارات مثلاً لتحول آل زايد إلى لاجئين في ستوبات السوق العربي ..غير ان الجيش السوداني الذي يدير تفاصيله جنرلات أمثال الفريق عبد الخير والفربق حسن كبرون والفريق رشاد وما أدراك ما الفريق رشاد قائد البرية إنه الرجل الأكثر صبر وثباتاً وجلد مصداقاً لقول الشاعر محمد عمر البنا

الحرب صبر واللقاء ثباتُ..

والموت في شأن الإله حياةُ..

والجبن عار والشجاعة

هيبة

للمرء ما اقترنت بها العزمات

هذه هي القيم والثوابت التي ينطلق منها الجيش السوداني..فلايمكن لجيش بهكذا قيم أن يُقهر أمام ذوات السلب والنهب و امام إئتلاف المشروعين العنصري الإنغلاقي و المشروع الأماراتي الإستخباري..

*وأحدثكم عن الدعامي الذي سيطر عليه اليأس تماماً من هول ما رأى فإنسحب وذهب وجلس في بيت أمه وفي إتصال هاتفي معه ذكر ان قائد التمرد حميدتي قد عرض عليهم مكافأة قدرها خمسة عشرة مليون ج (مليار قديم) إن هم هزموا الجيش وأوصلوه إلى سدة الحكم..غير أن الدعامي الفار(وهو ليس بفار إنما إنصاع لصوت العقل) من أتون محرقة طائرات الأبابيل والسوخوي يرى أن لا قيمة للمال حال موته، وبما أن حميدتي قد تحور جينياً إلى متمرد على الدولة السودانية فليست هنالك ضمانات أن يظفر ورثته بهذا المبلغ.. وأنّى لمتمرد بالوفاء.. وأي متمرد أنه حميدتي الذي عمل على سحق أولياء نعمته..ومن صنعوه ونظفوه من روث الحمير ..

*الدعامي فكر وقدر وتوصل إلى أن يصبح مواطناً سودانياً صالحاً وإن أرد ان يصير جندياً في قوات الشعب المسلحة فالباب مفتوح له على مصراعيه طالما هو سودانياً أصيلاً وليس من النيجر أو مالي أو تشاد أو من إفريقيا الوسطى…وهؤلاء هم قوام جيش المتمردين المرتزقة..

*طوبى للدعامي الفار وهو ليس بفار أو (فارة)

مراد بلة