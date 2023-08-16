



لماذا تأخر تشييد الميناء البري في كسلا؟

بكل المقاييس فإن كسلا تُعد المدينة السودانية الأكثر جذباً لسياح الداخل وهذا بطبيعة الحال يُحتم امتلاكها بنية تحتية متكاملة.

والشاهد في الأمر أن المدينة بخلاف معاناتها في تصدع طال أجزاء من الطرق الداخلية فإنها ماتزال تعتمد على السوق الشعبي في إستقبال وتُسيير الرحلات البرية رغم ان عدد من المدن السودانية باتت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا الصدد وتتمثل في مرافق الموانئ البرية.

فمدن الخرطوم، عطبرة، مدني، دنقلا أصبحت تمتلك منشآت متطورة وسياحية وقد ودعت مرحلة الأسواق الشعبية التي كانت مُخصصة للسفر وقد أضافت عليها هذه المرافق بعدا عصريا متطورا.

وكسلا يمكنها امتلاك ميناء برى حديث يتسق مع جذبها السياحي ويسهم في تطوير عملية النقل البري، وتحقيق هذا يمكن عبر التمويل البنكي او تشييده بنظام البوت من قبل شركة ذات إمكانيات كبيرة مثل زادنا التي نفذت عدد من مرافق الموانئ البرية.

قد يبدو الوقت غير ملائم تنفيذ هذه الأفكار ولكنها في المستقبل ممكن ان تتحول إلى واقع اذا تم وضعها في الحسبان.

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