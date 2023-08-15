



لا لقهر النساء !!

متحسرات لمنعهم عن قيام ندوة لهن بعنوان ” أرضا سلاح ”

مؤسف جدا منع الندوة ، لكن يؤسف أكثر ان تظهر مبادرة لا لقهر النساء بعد أربعة أشهر كاملات بندوة أرضا سلاح المتماشية مع طرح القحاتة المنادي بإخراج الجنجويد من ورطته .

يخسي!! أو كما يقلن النساء

سكتت مبادرة لا لقهر النساء عن أحداث عظيمة في هذه الحرب وبلعت اللسنتهن القطة منذ الحدث الأول في يوم ٢٧- ٢٨ أبريل بعد ١٤ يوم من بداية الحرب كان الاتي :

– اول حديث عن ظهور حالات اغتصاب في مدينة بحري حي المغتربين تحديدا

– سكتوا بعد أن تأكدت حالات الاغتصاب واصبحت واقعا وليس مجرد حديث

-ثم سكتوا والناس تتحدث في بورتسودان ومدني نفسها عن عيادات تأهيل المغتصبات المكتظة.

– ثم اخيرا الطامة الكبرى لم نراهن يحاولن القيام بندوة تتحدث عن سوق النخاسة والصبايا في دارفور الذي أقيم بعد هذه الحرب وتباع فية النساء مثلهن مثل المعدات والخضار .

يخسي تاني !

أوضح صور الخزلان والمحاباة والانحياز السياسي تظهرها ممثلات هذه المبادرة بدعوتهن لهذه الندوة البائسة مثل مبادرتهن وتجاهلهن قهر النساء الحقيقي والمباشر.

وليد محمد المبارك

