شاهد بالفيديو.. “عمار البطحاني” يلهب المشاعر “بكرة يا خرطوم تعودي”





في ظل الحرب وتوتر المشاعر بالأحداث الجارية، يستظل السودانيون تحت أحلام المستقبل القريب وأمنيات العودة للوطن الجميل وعاصمته الأجمل “الخرطوم”.

ألهب المطرب “عمار البطحاني” المشاعر من جديد وهو يردد بكرة يا خرطوم تعودي، وهو يغنيها بإحساس عال جعل الجمهور يتفاعل معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث متكأ السودانيون وراكوبتهم التي يستعيدون فيها ذكرياتهم الجميلة.

بكرة يا خرطوم تعودي جنة الدنيا ودلالا

بكرة شمس الفرحة تشرق بكرة نرجع لا محالا

لمة الناس البسيطة في بيوت مرتاحة بالا

نحن مشتاقين نشوفك شان فراقك استحالا

ويثق السودانيون في قدرة القوات المسلحة على إنهاء تمرد “الدعم السريع المستتمر منذ 120 يوماً، وعودة الاستقرار للسودان الحبيب. “بكرة في النيلين بترجع قبلة أحلامنا البهية”.

شاهد الفيديو “عمار البطحاني” بكرة يا خرطوم تعودي:

الخرطوم – “كوش نيوز“