شاهد بالفيديو.. “أنا راجلك سحبتو .. أنا ردتو واستلطفتو” قصة سيدة سودانية تكاوي ضرتها بأغنية “هالة عمر” أنا مرتك مالي مالا





قامت سيدة سودانية بالرد على “ضرتها” في إحدى المجموعات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بأغنية “أنا مرتك مالي مالا” المشهورة للفنانة “هالة عمر”.

وتعود القصة عندما نشرت “الزوجة الأولى” في المجموعة بحسب رصد محررة “كوش نيوز”، وقالت بأن هناك من “شلبت” زوجها منها، وأن هذه المرأة موجودة معهم في المجموعة وستقرأ هذا الكلام، وأضافت الزوجة، رغم ظروف الحرب والرجال في المعارك وراجلي مشى يفتش في الزوجة التانية، أيوة نحن في ولاية بعيدة من الحرب لكن ده ما وقتو.

وبعد ساعات قليلة تظهر “الزوجة الجديدة” وترد على المنشور فقط بتعليق ” أنا راجلك سحبتو .. أنا ردتو واستلطفتو”. دون أن تدخل مع الزوجة الأولى في جدال، والتي بمجرد شاهدت الرد سارعت لتقول للجميع دي ياها خطافة الرجال ويا نسوان أعملوا حاسبكم.

ولم تسلم الزوجة الأولى من التعليقات المنتقدة لتصرفها، وبأن هذا شأن يخصها داخل بيتها ولا داعي لنقله على المجموعات الإلكترونية، بل قامت بعض النساء الأخريات بالقول لها: “تستحقي يشلبو راجلك” طالما كلامك كتير ولسانك طويل كده.

شاهد أغنية هالة عمر ” أنا مرتك مالي مالا”

الخرطوم – “كوش نيوز“