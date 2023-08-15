شاهد بالفيديو.. سودانيون بالمملكة يتجمعون ويحاصرون الراقصة آية أفرو لالتقاط صور معها وساخرون: (والله خجلنا ليكم)





حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أكبر كميات مهولة من التعليقات الساخرة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب سودانيون وهم يتجمعون أمام إحدى العمارات المتواجدة بداخلها المودل والراقصة المثيرة للجدل آية أفرو.

وحاصر الشباب المودل الشهيرة رغم حراستها برجل “بودي قارد” حيث حاولوا التقاط صور تذكارية معها, وكتب ساخرون من الذين تداولوا المقطع (والله خجلنا ليكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين