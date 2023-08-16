عمرو صالح: جنجويد قحاتة





بعد الدعوة الجهرية لشلة عنتبي وكلام التعايشي وود الفكي وطه اسحق وصلاح مناع دا لو ما اعتبرت القحاتة ديل جنجويد بالدرب تبقى زول حمار راسك عديل.

كلام التعايشي دا تحديدا جاب الزيت. قال ليك القوى المدنية مفروض تتحالف مع الجنجويد. وود الفكي قال ليك الدعم السريع ممول من مال الضريبة وهو سارق مال دافع الضريبة وقال ليك مفروض يبقى جزو من الجيش الجديد لأنو عندو مقاتلين مهرة وبيعبروا عن مكونات اجتماعية أصيلة. وخليك من وجود زولة مؤتمر سوداني جنجويدية معاهم بالدرب زي مريم دي.

أبدا بعد الكلام دا راجع كل الكلام الروجو ليو القحاتة ديل وسواقتهم للناس بالخلا بشعار لا للحرب من بداية الحرب ابتداء من إنو دي حرب كيزان؛ وقبل الحرب من كلامهم عن دمج الجيوش والترويج الممنهج لأنو الجيش كيزان وحملة كلو كوز ندوسو دوس العملوها قبل الحرب دي عشان يقنعوك إنو دي حرب كيزان. أنت بتنادي بالحل ولا بالكتير دمج الدعم السريع في الجيش

والناس ديل بيتكلموا عن دمج الدعم السريع والجيش في جيش جديد. دا الدايرين يعملوهو قبل الحرب دي وبعد كل العملوا الدعم السريع بعد الحرب دي هم الليلة دا مطلبهم. أمشي أقرا الإطاري دا بعيون جديدة وشوف كل الفقرات الفيو البتتكلم عن الدعم السريع وأحضر كلام خالد عمر يوسف في تويتر عن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. أقرا عدم إدانتهم للدعم السريع من بداية الحرب دا في سياق التصريحات الأخيرة دي.

ديل ناس خونة وعملاء ورخيصين وحيمشوا أسوأ مكان في التاريخ!

الآن حصحص الحق: بعد دا شوف نفسك قاعد وين!

عمرو صالح يس