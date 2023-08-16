حسن إسماعيل: قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار





*حسن إسماعيل يكتب 😘

*مالك عقار يتلو بيان الانبطاح بالإنابة*

– حيث جاء في بيان الإنبطاح :_

– ( إعادة تسمية) قوات التمرد بقوات الدعم السريع!!

– عقار في بيان الإنبطاح ( يناشد) ( قادة الدعم السريع ) بمراجعة موقفهم وأن يعودوا لصوابهم!!

– ثم يعلن مد يده للقوى السياسية( قحط)

– وبتوعد بمطاردة الإسلاميين .

– مالك عقار ( الواحد ده) يراجع تجربة الإسلاميين ويصححها ويعطيهم صفر كبير ويؤكد لهم كساد بضاعتهم ويطالبهم بمغادرة المسرح السياسي( أي والله )

– عقار يتجاهل المستنفرين ويشيد بلجان المقاومة!!

– ثم يعدنا مالك عقار بعقد مؤتمر دستوري للتمهيد لعقد الإنتخابات

– مالك عقار بطوله وعرضه نسي أن يحدد لنا متى سيتم سحق التمرد ومتى ستقتص الدولة من منتهكي الأعراض والممتلكات!!

– قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار

حسن إسماعيل