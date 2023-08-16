رأي ومقالات

حسن إسماعيل: قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار

2023/08/16
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

*حسن إسماعيل يكتب 😘
*مالك عقار يتلو بيان الانبطاح بالإنابة*
– حيث جاء في بيان الإنبطاح :_
– ( إعادة تسمية) قوات التمرد بقوات الدعم السريع!!
– عقار في بيان الإنبطاح ( يناشد) ( قادة الدعم السريع ) بمراجعة موقفهم وأن يعودوا لصوابهم!!
– ثم يعلن مد يده للقوى السياسية( قحط)
– وبتوعد بمطاردة الإسلاميين .
– مالك عقار ( الواحد ده) يراجع تجربة الإسلاميين ويصححها ويعطيهم صفر كبير ويؤكد لهم كساد بضاعتهم ويطالبهم بمغادرة المسرح السياسي( أي والله )
– عقار يتجاهل المستنفرين ويشيد بلجان المقاومة!!
– ثم يعدنا مالك عقار بعقد مؤتمر دستوري للتمهيد لعقد الإنتخابات
– مالك عقار بطوله وعرضه نسي أن يحدد لنا متى سيتم سحق التمرد ومتى ستقتص الدولة من منتهكي الأعراض والممتلكات!!
– قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار

حسن إسماعيل

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/16