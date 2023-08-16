حسن إسماعيل: قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار
*حسن إسماعيل يكتب 😘
*مالك عقار يتلو بيان الانبطاح بالإنابة*
– حيث جاء في بيان الإنبطاح :_
– ( إعادة تسمية) قوات التمرد بقوات الدعم السريع!!
– عقار في بيان الإنبطاح ( يناشد) ( قادة الدعم السريع ) بمراجعة موقفهم وأن يعودوا لصوابهم!!
– ثم يعلن مد يده للقوى السياسية( قحط)
– وبتوعد بمطاردة الإسلاميين .
– مالك عقار ( الواحد ده) يراجع تجربة الإسلاميين ويصححها ويعطيهم صفر كبير ويؤكد لهم كساد بضاعتهم ويطالبهم بمغادرة المسرح السياسي( أي والله )
– عقار يتجاهل المستنفرين ويشيد بلجان المقاومة!!
– ثم يعدنا مالك عقار بعقد مؤتمر دستوري للتمهيد لعقد الإنتخابات
– مالك عقار بطوله وعرضه نسي أن يحدد لنا متى سيتم سحق التمرد ومتى ستقتص الدولة من منتهكي الأعراض والممتلكات!!
– قولوا لمالك عقار ومن كلفه بتلاوة هذا الخزي إنك تلعب بالنار
حسن إسماعيل
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